La serie Honor X20 si farà: ecco quando potrebbe arrivare

Nonostante l'attesa sia ormai rivolta tutta verso la serie Magic 3, pare che Honor non abbia terminato ancora con gli smartphone per il 2021. E infatti, la serie Honor X20 pare si possa completare molto presto, almeno stando ad un leak di queste ore, che riporta anche la possibilità di un chipset molto apprezzato tra le specifiche.

Honor X20: tutto ciò che sappiamo finora

Hardware

A parlare di questa possibilità è stato il leaker Wang Tsai, che ha spiegato come la nuova serie di Honor possa debuttare in poche settimane, ma la notizia più interessante arriva però dall'hardware. Pare infatti, che uno dei modelli della serie possa contare sullo Snapdragon 870, sebbene non sia esclusa la presenza di un Dimensity di fascia alta, così come il prossimo tablet. Una scelta sicuramente particolare, dato che sembrava che la serie X fosse sotto quella Digital, cioè Honor 50, vista la configurazione di X20 SE. Vedremo come si evolverà la situazione.

Honor X20 – indiscrezioni sulla data di uscita

L'altra indiscrezione rivelata dal leaker è sul periodo di uscita. Sebbene si sia lavorato sotto traccia, il brand pare possa annunciarlo in un periodo che va tra il 5 ed il 12 agosto 2021, quindi una settimana prima oppure nello stesso giorno della serie Magic 3. Capiremo meglio cosa ci arriverà in merito nei prossimi giorni.

