Honor è diventato il terzo brand in Cina in soli 3 mesi

Sembravano essere lontani i giorni fasti per il nuovo corso di Honor, quando solo 3 mesi fa aveva appena il 3% del mercato. Ma con una serie di colpi per il mercato smartphone, Honor è riuscito ad ottenere vendite che l'hanno portato ad essere il terzo brand in Cina in pochissimo tempo.

Honor 50 la chiave per diventare il terzo brand in Cina per vendite

Già un paio di mesi fa, il brand di George Zhao era riuscito a risalire la china andando a prendersi una fetta del 9.5% del mercato, in attesa degli smartphone che avrebbero dato inizio alla nuova vita di Honor. Con l'arrivo dei mid-top range Honor 50, si è riusciti a fare molto di più di quanto ci si aspettasse. Infatti, le vendite dopo 3 mesi sono state tali da portare l'azienda ad essere tra le prime tre in patria, con un market share del 14.6%.

Questo è sicuramente un incentivo importante per l'uscita del vero top gamma dell'anno o meglio, dei top gamma della serie Magic 3, che promette scintille in quella fascia di prezzo. Le premesse per arrivare a questo punto Honor se l'è davvero dovuta dare da sola, sostenendo nel tempo di voler superare quanto fatto proprio dalla serie P e Mate della ex casa madre Huawei.

Insomma, una vera e propria rinascita per un brand che vuole imporsi quanto prima anche nel mercato internazionale. Ci riuscirà?

