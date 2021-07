Honor V7 Pro: confermato il nuovo chipset MediaTek e la data di uscita

La compagnia cinese ha confermato l'arrivo del suo nuovo smartphone top Honor Magic 3, un dispositivo che promette grandi cose in fatto di design, specifiche tecniche e fotocamera. Tuttavia le novità del brand cinese non si fermerebbero al settore degli smartphone: da alcuni leak, portati avanti anche da una conferma ufficiale, apprendiamo che Honor lancerà il tablet V7 Pro (ViewPad 7 Pro) e che questi sarebbe dotato di una versione potenziata del MediaTek Dimensity 1200 in esclusiva, ovvero il 1300T.

Aggiornamento 28/07: un teaser ufficiale svela il dettaglio sul chipset e sulla data di uscita di Honor V7 Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Honor V7 Pro (ViewPad 7 Pro): tutto sul nuovo tablet con Dimensity 1300T

Design e display

In principio, nelle scorse ore un noto leaker cinese, Dragon Two Pro, ha annunciato tramite il social Weibo l'ennesima novità per la compagnia. L'azienda – ormai separata da Huawei, ricordiamo – sta per lanciare anche un tablet. Il dispositivo in questione, come rivelato Honor stessa in un teaser, si chiamerà Tablet V7 Pro o ViewPad 7 Pro, seguace del top gamma V6 uscito l'anno scorso.

Di questo modello apprendiamo solo qualche frame di design, che sarà molto ispirato sia da iPad Pro, per via di un frame squadrato, sia dagli Honor 50 per via del bumper fotocamera a pillola. Per il display, dal leaker Wang Tsai apprendiamo una particolare risoluzione in Full HD+ (2000 x 1200 pixel) con rapporto oltre i 16:10, tutto però da confermare. Il refresh rate dovrebbe essere a 90 Hz.

Hardware

La parte più succulenta di tutto il contesto è sicuramente quella hardware. Il prossimo tablet di Honor infatti, dovrebbe essere mosso da una versione alternativa dell'ultimo chipset top di MediaTek, che inizialmente avevano indicato come Dimensity 1200T, poi un altro leak – con tanto di documento – lo definiva Dimensity 1300T ma la realtà è ben diversa, come ci racconta la stessa smentita dell'utilizzo e dell'esistenza del chipmaker taiwanese di questo chipset.

Questo perché il vero chipset è sempre MediaTek, ma si chiama Kompanio 1300T, pensato per tablet e Chromebook e che in questo articolo vi spieghiamo meglio, che quindi sarà adottato dal V7 Pro al debutto assoluto, come conferma la stessa Honor nel teaser.

Non è la prima volta che un brand sposi una versione ottimizzata di un chipset. Ricordiamo infatti che anche OnePlus Nord 2 monta un modello alternativo conosciuto come Dimensity 1200-AI, in questo caso a sottolineare il lavoro del team di OP per ottimizzare le operazioni dell'intelligenza artificiale. In questo caso però, il Kompanio 1300T ha un fine preciso e mirato ad un tipo di utilizzo che definiremmo “desktop“.

Honor Tablet V7 Pro (ViewPad) – Indiscrezioni su prezzo e uscita

In merito all'uscita, Honor ha confermato che il palcoscenico sarà lo stesso di Magic 3: il tablet sarà infatti presentato il 12 agosto 2021 e secondo i leak dovrebbero arrivare anche alcuni prodotti IoT. Per il prezzo non ci sono invece novità.

