Honor lancerà un tablet con Dimensity 1200 “modificato”

La compagnia cinese ha confermato l'arrivo del suo nuovo smartphone top Honor Magic 3, un dispositivo che promette grandi cose in fatto di design, specifiche tecniche e fotocamera. Tuttavia le novità del brand cinese non si fermerebbero al settore degli smartphone: stando ad un insider cinese Honor avrebbe in serbo anche un nuovo tablet, ma questa volta si tratterà di una soluzione “top”, equipaggiata con Dimensity 1200.

Spuntano i primi dettagli sul prossimo tablet top di Honor

Un noto leaker cinese ha annunciato tramite il social Weibo l'ennesima novità per la compagnia. L'azienda – ormai separata da Huawei, ricordiamo – dovrebbe lanciare anche un tablet, ma con una novità. Il nuovo tablet di Honor dovrebbe essere mosso da una versione alternativa dell'ultimo chipset top di MediaTek, chiamata Dimensity 1200T. Non viene specificato altro, anche se è lecito ipotizzare che si tratterà di una variante overcloccata dell'attuale SoC.

Ricordiamo che anche OnePlus Nord 2 monta un modello alternativo conosciuto come Dimensity 1200-AI, in questo caso a sottolineare il lavoro del team di OP per ottimizzare le operazioni dell'intelligenza artificiale. Quali che siano le migliorie del 1200T, per ora non ci sono dettagli.

Ricordiamo che il chipset di MediaTek è stato realizzato a 6 nm da TSMC ed offre un core A78 da 3.0 GHz accompagnato da tre A78 e quattro A55. Ovviamente si tratta di una soluzione 5G e di conseguenza immaginiamo che anche il nuovo tablet di Honor sarà dotato di questo tipo di connettività. In merito all'uscita, sembra che il palcoscenico sarà lo stesso di Magic 3: il tablet dovrebbe essere presentato il 12 agosto e secondo i leak dovrebbero arrivare anche alcuni prodotti IoT.

