Honor MagicBook 14 e 15 (2021) ora ufficiali con Ryzen 5000

Tempo di presentazioni per Honor. Dopo un giugno 2021 pervaso dal rilancio del brand diventato indipendente con i nuovi Honor 50, ma anche il mid-range X20 SE, si torna a parlare di notebook con i nuovi Honor MagicBook 14 e 15 2021 Ryzen Edition, freschi di lancio: andiamo a scoprire tutte le novità su specifiche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Honor MagicBook 14 e 15 (2021) Ryzen Edition ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design dei nuovi MagicBook ricalca quello dello della controparte con Intel: si tratta quindi di notebook con linee marcate ma molto sottili, leggeri e compatti, con il logo del brand in bella vista sulla scocca superiore. Il display di entrambi i modelli presenta cornici sottili se non esigue, del display. Honor MagicBook 14 e 15 2021 Ryzen Edition offrono pannelli da 14″ e 15.6″, soluzioni IPS Full HD con certificazione TUV Rheinland. Nel caso del modello maggiore abbiamo un peso di 1.54 Kg (con uno spessore di 16.9 mm) mentre la versione da 14″ si ferma a 1.38 Kg (15.9 mm di spessore).

Tornando alle cornici, si parla di uno spazio di 4.8 mm e di 5.3 mm tra il pannello ed il bordo.

Hardware

Passando invece all'hardware, tutto viene mosso da chipset AMD Ryzen serie 5000 (ossia 5500U e 5700U), accompagnati 16 GB di RAM e probabilmente 512 GB di storage SSD NVMe PCIe. Non mancano il supporto al Wi-Fi 6 e il futuro aggiornamento a Windows 11, prossima versione del sistema operativo di Microsoft.

Honor MagicBook 14 e 15 (2021) Ryzen Edition ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo della gamma Honor MagicBook 2021 con Ryzen 5000 parte da circa 588€ al cambio (4.499 yuan) per la versione da 14″ con Ryzen 5 5500U. La versione da 14″ con Ryzen 7 5700U viene proposta invece a circa 640€ (4.899 yuan) mentre il modello da 15″ con Ryzen 5 5500U costa 4.599 yuan, ossia 601€ al cambio.

Mentre i modelli 14 e 15 2021 su base Intel sono già disponibili all'acquisto in Europa (qui trovate tutti i dettagli) per ora la serie Ryzen è stata annunciata solo in Cina. Non appena ne sapremo di più in merito ad un'eventuale commercializzazione alle nostre latitudini, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu