Honor Magic 3 compare in rete con fotocamera nel display

Sin dal suo distaccamento ufficiale da Huawei, sono circolate numerose voci di corridoio riguardanti Honor Magic 3, il prossimo top di gamma della casa asiatica. Non dovendo più subire la scure del ban statunitense, l'ex sub-brand può camminare sulle sue gambe e fare accordi commerciali con qualsiasi entità. Addio chipset Huawei HiSilicon, quindi, benvenute soluzioni di terze parti, in particolar modo quelle targate Qualcomm. Perché sì, il nuovo flagship Honor sarà uno dei primissimi al mondo ad utilizzare lo Snapdragon 888+. Ma vediamo più nel dettaglio quali saranno le novità dello smartphone.

Aggiornamento 11/07: una prima immagine di Honor Magic 3 compare in rete. Trovate tutto nella sezione “Design e display”.

Honor Magic 3: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Sin dalla sua nascita, la serie Honor Magic si è contraddistinta per l'utilizzo di stilemi estetici differenti dagli standard di mercato. Lo abbiamo visto con un Honor Magic tutto curvo, un Magic 2 e il suo essere uno slider phone e lo stesso sarà con Honor Magic 3. Non sappiamo ancora di preciso come apparirà, dato che non sono ancora trapelate immagini di alcun tipo. Ma a suggerirci questa ipotesi è il sempre affidabile leaker Teme, secondo cui lo smartphone avrà il “classic magic design“. Non è ben chiaro cosa intenda, anche qualche indizio arriva da un nuovo tweet.

Maybe the design is something like original Magic 🤔 https://t.co/M65HDOBsPG — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 30, 2021

Stando al noto insider, il nuovo dispositivo sarà qualcosa di “magico” e avrà dalla sua una fotocamera sotto il display: un colpo di scena non da poco, visto che fino ad alcune settimane fa lo stesso Teme puntava in direzione del punch hole. In merito al design, il leaker pensa ad un look che richiama il primo capitolo della gamma: forse il nuovo flagship adotterà un doppio vetro curvo 3D (fronte/retro). Quasi sicuramente avremo un pannello con refresh rate elevato, probabilmente non sotto i 120 Hz.

I rumor parlano di un modulo fotografico circolare similare a quello di Huawei Nova 8. Lo vediamo in un'immagine comparsa in rete, in cui notiamo un modulo arrotondato che comprende una vistosa fotocamera principale e due sensori aggiuntivi. Sul davanti, invece, scorgiamo un pannello Dual Edge che cela la succitata fotocamera sotto allo schermo.

Hardware e fotocamera

Con l'annuncio da parte di Qualcomm, abbiamo scoperto che Honor Magic 3 sarà uno dei primi a poter implementare il nuovo Snapdragon 888+. Realizzato sempre con processo produttivo a 5 nm, il chipset integra una CPU octa-core Kryo 680 con velocità maggiorata a 3 GHz ed una GPU Adreno 660. Ovviamente è presente il modem Snapdragon X60 che garantisce il supporto dual SIM 5G, oltre a non mancare supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Non conosciamo ancora i tagli di memoria, ma avranno formati LPDDR5 e UFS 3.1 ed escludiamo con quasi certezza il supporto microSD.

Sarà interessante scoprire anche il comparto batteria, visto che con Honor 50 Pro abbiamo assistito all'introduzione della ricarica a 100W. Vedremo se con Magic 3 verrà bissata o se verrà ulteriormente potenziata.

Altro punto importante sarà il comparto fotografico, di cui ancora non sappiamo praticamente nulla. Ci aspettiamo comunque grandi cose visto quanto affermato da Honor: “Lo Snapdragon 888+ libererà una straordinarie capacità di elaborazione delle immagini“. E questo sarebbe confermato da quello che sarà il modulo fotocamera di Honor Magic 3 Pro, che da un leak di Bald Panda pare si avvarrà di 3 sensori CMOS piuttosto grandi e quindi di grande livello.

Honor Magic 3 – Prezzo e data di uscita

Non abbiamo ancora informazioni precise sulla data di presentazione di Honor Magic 3, ma non sembra mancare molto. Il mese di agosto è indicato come periodo utile per l'evento Honor, almeno secondo vari leaker (tra cui DigitalChatStation). Inoltre, stando a Qualcomm, i primi modelli con Snap 888+ arriveranno nel corso del Q3, ergo è probabile che ci sarà una presentazione ad agosto con commercializzazione a settembre. I dubbi rimangono ancora in merito al prezzo, senza contare la possibile commercializzazione in occidente (ricordiamo che i precedenti modelli non uscirono dalla Cina).

