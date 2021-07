HeyMelody si aggiorna: le cuffie OPPO in totale controllo

Che si tratti di OPPO o di OnePlus, se parliamo di audio abbiamo a che fare con modelli sempre molto prestanti. E a meno che non si abbia uno smartphone dei sopracitati brand, per poter utilizzare auricolari come OPPO Enco X al meglio bisogna installare HeyMelody, che nell'ultimo aggiornamento migliora la gestione delle funzioni smart proprio per gli indossabili.

HeyMelody 100.0.11: tutte le novità dell'aggiornamento

La prima novità che possiamo vedere nell'update dell'applicazione di proprietà di OPPO è la possibilità di settare le modalità di cancellazione del rumore attiva attraverso i controlli touch ad esempio su auricolari TWS come i sopracitati Enco X. Prima infatti, non era possibile selezionare più di 2 opzioni, mentre invece ora ne possiamo inserire fino a ben 4. Tra l'altro, è stata migliorata la possibilità di switchare tra due dispositivi con una pressione prolungata di 3 secondi.

Inoltre, è stata migliorata l'equalizzazione per questo tipo di auricolari. Infatti, adesso è possibile settare un tipo di EQ co-ingegnerizzato insieme a Dynaudio, che va dal Simple & Clear, per un'amplificazione vocale e Warm & Soft, mirato a rendere il suono più avvolgente e carico. Insomma, un grosso passo in avanti per chi utilizza gli auricolari OPPO e OnePlus. Ovviamente, le possibilità variano in base al modello che si possiede.

Se non avete ancora scaricato l'applicazione, vi lasciamo il link qui sotto, così potrete usufruire al meglio dell'esperienza audio OPPO.

HeyMelody | Android | Download

