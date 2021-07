Rivoluzione Google Pixel 6: svelate tutte le specifiche

Sono piuttosto certo che il nuovo design della serie Google Pixel 6 polarizzerà il gusto della community. Big G avrebbe deciso di stravolgere le carte in tavola, cambiando totalmente la linea visiva adottata sulle scorse generazioni. La famiglia Pixel non ha mai apportato modifiche stravolgenti in termini estetici, portando sul mercato smartphone abbastanza conservativi, in un panorama dove pochi osano. A fornirci queste immagini render è Jon Prosser, leaker sempre molto affidabile quando si parla di novità in casa Google.

Aggiornamento 09/07: un insider ci svela quali saranno le specifiche e le differenze fra Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Google Pixel 6 e 6 Pro avranno un design tutto nuovo: ecco quello che sappiamo

Specialmente con la serie Pixel 5, gli utenti Google si erano lamentati di un approccio fin troppo modesto, con smartphone che sfiguravano se paragonati alle scelte dei competitor. Ma sotto il punto di vista estetico, questi futuri Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si prospettano voler introdurre decisi cambiamenti. Non tanto davanti, dove troviamo l'ormai canonico schermo punch-hole, quanto piuttosto sul loro posteriore. Su tutti i modelli Pixel lanciati negli anni, il produttore ha adottato un comparto fotografico localizzato in alto a sinistra. A questo giro, invece, il modulo della fotocamera è tutto nuovo, nella posizione e nelle forme.













La famiglia Google Pixel 6 introdurrebbe un modulo fotografico centrale, situato all'interno di una banda in vetro sopraelevata rispetto alla scocca. Se volessimo trovare una similitudine con il passato di Google, una vaga somiglianza la si può notare con il fu Nexus 6P in partnership con Huawei. Al suo interno trova spazio una dual camera su Pixel 6 ed una tripla su Pixel 6 Pro, probabilmente primario, grandangolare e teleobiettivo non periscopiale sul Pro.

Rispetto alle precedenti generazioni, il cambio riguarda anche le colorazioni, con la banda fotografica che separa la back cover in due. Parte inferiore e superiore hanno colori differenti, mentre il logo Google è spostato al centro non essendoci più il sensore ID (presumibilmente spostato sotto allo schermo).

Un altro cambiamento degno di nota lo si troverebbe nel reparto hardware. Voci di corridoio indicano il debutto di un SoC proprietario, nome in codice Whitechapel “GS101”. La produzione sarebbe realizzata in collaborazione con Samsung.

Nuove immagini e specifiche | Aggiornamento 21/05

Dopo aver scoperto quasi in toto come saranno Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, si aggiungono nuove immagini a darci un'idea ancora più completa dei due prossimi flagship. I render arrivano da OnLeaks, fonte sempre molto affidabile che quindi conferma il look che sarà adottato da Google per i nuovi smartphone. Oltre alle immagini, scopriamo anche alcune delle specifiche che caratterizzeranno il modello base della serie Pixel 6. Per l'esattezza, ci viene fatto sapere che Google Pixel 6 avrà uno schermo piatto OLED con diagonale da 6,4″ e sensore ID integrato. La scocca misura 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, comprende tasti fisici sul lato destro e fra le specifiche figura anche la ricarica wireless.









Svelate le specifiche | Aggiornamento 09/07

A distanza di qualche mese dalla prima fuga di notizie, torniamo a parlare di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro e delle relative specifiche. La fonte è nuovamente FrontPageTech, con dettagli che ci informano anche sulle differenze che intercorreranno fra i due modelli. Entrambi dotati di schermo OLED, la differenza sarebbe nella diagonale: 6,4″ sul primo e 6,71″ sul secondo. Non sappiamo ancora molto su risoluzione e refresh rate, ma sicuramente troveremo pannelli da almeno 90 Hz (come su Pixel 5) se non maggiorati a 120 Hz.

L'altro aspetto interessante riguarda la conferma del SoC proprietario. Non sappiamo granché a riguardo, se non il nome in codice “Whitechapel” e che dovrebbe essere fabbricato da Samsung. Ad alimentare i due modelli ci sarebbero batterie da 4.614 e 5.000 mAh, mentre non sappiamo la potenza della ricarica rapida. Lato memorie, invece, si parla di 8/128 GB e 8/256 GB per Pixel 5 e 12/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB per Pixel 5 Pro. Per quanto riguarda il software, ovviamente la serie Pixel sarà la prima ad avere pre-installato Android 12, ma non solo: i rumor parlano di 5 anni di aggiornamenti.

Altrettanto interessante è il comparto fotografico, da sempre asso nella manica della famiglia Pixel. Secondo le specifiche trapelate, Pixel 5 avrebbe una dual camera da 50+12 MP con grandangolare, mentre Pixel 5 Pro una tripla camera da 50+48+12 MP con l'aggiunta di un teleobiettivo.

