Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro e altri accessori in offerta con il codice sconto Goboo

Da quando gli utenti hanno approcciato per la prima volta all'ecosistema Xiaomi, è diventato difficile tornare indietro riguardo ad accessori ed elettrodomestici. Per questo, la nuova iniziativa di Goboo, New Smart Life, porta in offerta con codice sconto prodotti molto buoni come gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, la videocamera per interni Mi Camera 360 (Global) e l'asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer H300.

Goboo: tutti i dettagli sull'offerta per Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, la videocamera e l'asciugacapelli

Come già accennato, partiamo proprio dagli auricolari del brand di Lei Jun. Dotati di ANC con cancellazione fino a 35 dB, si avvalgono anche di una modalità Trasparenza, 3 microfoni per chiamate più chiare, driver dinamici da 12 mm per un ascolto migliore, ma anche un'autonomia importante fino a 30 ore complessive ed un'area per i controlli touch in ceramica. Qui trovate la recensione della versione cinese.

Passando invece alla videocamera di sorveglianza per interni Xiaomi Mi Camera 360, che come suggerisce il titolo ha la possibilità di ruotare a 360°, ma anche di registrare riprese a Full HD 1080p, riprese notturne a infrarossi e un rilevamento umano tramite Intelligenza Artificiale. Inoltre, è compatibile sia con Google Assistant, sia con Alexa. Può essere installata sul soffitto.

Infine, abbiamo l'asciugacapelli agli ioni negativi Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, con un corpo compatto ma dall'ottimo raggio di propagazione dell'aria da 20 m/s. Tra l'altro, la ventola a 7 pale può rilasciare fino a 50 milioni di ioni negativi, mentre la temperatura rimane stabile a 57 °C grazie ad un controllo costante.

Trovate quindi questi 3 prodotti in offerta su Goboo grazie al codice sconto dedicato che trovate nei box Coupon qui sotto, tutti con Spedizione da Europa gratis ed in più, i primi 200 fortunati riceveranno una borsa Xiaomi in omaggio. Se però volete ulteriori sconti, potete rifarvi al codice esclusivo GIZ169, che vi fa ottenere 10€ di sconto su una spesa di almeno 169€. La promozione è valida fino al prossimo 4 agosto 2021 ed a questo link trovate tutte le informazioni in merito.

