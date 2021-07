Festeggia l’Italia con Geekbuying ed il suo codice sconto esclusivo!

Quanto accaduto nelle scorse ore ha dello storico per tutti gli italiani sportivi e non che hanno scelto di celebrare la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio. Anche gli store vogliono celebrare gli Azzurri, anche grazie ai tanti nostri connazionali che acquistano ed è Geekbuying a festeggiare l'Italia con un codice sconto esclusivo.

Geekbuying celebra l'Italia ad EURO2020: ecco come applicare il codice sconto esclusivo

Cosa possiamo ottenere quindi da Geekbuying per la vittoria dell'Italia ad EURO2020? Se guardiamo alle condizioni del codice dedicato, ci sono 12$ di sconto su una spesa di almeno 200$, che applicato ad una grande vastità di prodotti è sicuramente un Coupon da non sottovalutare. Ma come applicare il codice sconto di Geekbuying? Bisogna applicare ITALYEURO al checkout una volta selezionato il prodotto prescelto e quindi usufruire della promozione.

Non sapete che prodotto acquistare con il codice sconto? Abbiamo noi una soluzione che può accontentare tutti. Infatti, il KUGOO S1 Pro, monopattino elettrico pieghevole dalle ottime prestazioni a 3 velocità ed un motore da 350W e batteria da 7.5 Ah che garantiscono una buona autonomia, è attualmente in sconto grazie a questo Coupon ad un prezzo davvero appetibile di 327.19€, che lo rende tra i veicoli elettrici più interessanti da acquistare, soprattutto con spedizione da Europa. Trovate il box con il codice qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu