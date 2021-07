Dalla Cina arriva la fotocamera DSLR con a bordo Android

Chi ha detto che Android dev'essere vincolato ai soli smartphone? Vista l'importanza data alla qualità fotografica da qualche anno a questa parte, qualcuno ha provato ad unire i due mondi. Sono anni che gli smartphone si stanno progressivamente sostituendo a molti prodotti una volta diffusi nelle case di tutti. Navigatori satellitari, bussole, calcolatrici, computer, lettori mp3, ma anche fotocamere. Messi da parte gli amatori o coloro che le utilizzano per motivi lavorativi, al giorno d'oggi il mercato delle fotocamere compatte si è molto ridimensionato. Proprio per questo, compagnie come Samsung hanno provato a cercare un compromesso, con prodotti come Galaxy Camera che però non hanno ricevuto il riscontro sperato. Per non parlare di Moto Z e del modulo fotografico nato dalla collaborazione con Hasselblad.

Yongnuo presenta la sua nuova fotocamera dotata di sistema operativo

Tutte soluzioni che non hanno fatto breccia nel mercato, ma c'è chi sta ancora provando ad alimentare un mercato che è ancora di nicchia ma comunque intrigante. Mi riferisco all'azienda cinese Yongnuo, che già in passato ha realizzato prodotti come questa nuova YN455, una fotocamera mirrorless che monta Android 10 come sistema operativo. Se la si guarda dal davanti, la YN455 sembra una mirrorless canonico, dotata di attacco micro quattro terzi e quindi compatibile con tutte le ottiche di questo tipo. Contiene un sensore da 20 MP in grado di registrare video 4K 30 fps con supporto al rilevamento del volto. Ma vista la natura mobile, è stato inserito anche un sensore “frontale” da 8 MP.

I più puristi saranno confusi dalla scarsa dotazione di pulsanti e dall'assenza di ghiere, ma c'è un motivo ben preciso. La Yongnuo YN455 è a tutti gli effetti anche uno smartphone che si dota di chipset Qualcomm Snapdragon a 2,2 GHz (modello non specificato) e di 6/64 GB di memoria (espandibile fino a 256 GB con microSD). Da notare che, a differenza della totalità degli smartphone odierni, qua c'è una batteria da 4.400 mAh removibile con ricarica rapida 18W. La mancanza di interfacce manuali è compensata dalla presenza di uno schermo touch da 5″ Full HD, con un meccanismo tiltabile che permette di vedersi anche in modalità auto-scatto.







A parte gli ovvi vantaggi derivanti dalla possibilità di usare ottiche professionali, un prodotto del genere permette di usufruire di due aspetti primari. In primis per il supporto alla connettività 4G (oltre che Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS), in secundis per la possibilità di sfruttare le app Android. La combinazione di questi due elementi fa sì che le foto scattate con la Yongnuo YN455 possano essere rapidamente condivise sui social senza passaggi ulteriori. Senza considerare la possibilità di effettuare live streaming direttamente dalla fotocamera, potendo così godere di una qualità maggiore.

Alla dotazione non mancano elementi importanti quali USB Type-C per ricarica e trasferimento dati, nonché ingresso mini-jack e microfonico per il controllo audio. La scocca misura 162 x 85 x 56 mm, con un peso di 670 g. Verrà venduta in Cina per un prezzo di 3.888 yuan, pari a circa 508€.

