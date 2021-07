Le pedalate estive in sella alle bici elettriche ENGWE e Samebike in offerta

Nel pieno di quest'Estate 2021 davvero caldissima, spostarsi tra mezzi e auto diventa veramente difficile, quindi abbiamo bisogno di un mezzo veloce ma non chiuso. E quale miglior soluzione se non una bici elettrica, come quelle ENGWE e Samebike in offerta con codice sconto su Wiibuying?

ENGWE EP-2 Pro e Samebike 20LVXD30: bici elettriche in offerta con codice sconto

La scelta di bici elettriche da Wiibuying è sempre molto varia e proprio la ENGWE EP-2 Pro e la Samebike 20LVXD30 sono due soluzioni adatte ad ogni esigenza. La prima, molto più potente, si avvale di un super motore da 750W, ma anche una bella batteria da 12.8 Ah, che permettono in cominazione di arrivare ad un'autonomia massima di 120 km. Inoltre, possiamo avere 3 modalità di pedalata, da quella standard a quella full electric, con autonomia massima di 60 km. Dalle ruote sufficientemente ampie da 20″ ma soprattutto rinforzate, è adatta per ogni situazione di strada. Non manca di essere pieghevole.

Se invece cercate un prodotto più semplice, più adatto alla comoda passeggiata in città, la Samebike 20LVXD30 può essere la soluzione adatta. Con il suo motore da 350W e batteria da 10.4 Ah, può raggiungere solo un'autonomia fino a 70 km. Come la ENGWE è dotata di 3 modalità di pedalata, è pieghevole ed è dotata di cambio Shimano a 7 rapporti. Le ruote da 20″ permettono una pedalata più agevole e la struttura permette di reggere fino a 120 kg di peso.

Trovate entrambe le bici elettriche ENGWE e Samebike in offerta su Wiibuying grazie al codice sconto dedicato, applicabile dopo la registrazione sul sito e soprattutto le bici sono entrambe con spedizione da Europa gratis.

