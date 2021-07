eBay rende la vostra estate smart: Apple, Xiaomi, OPPO e tanto altro in super sconto!

Siamo ormai in prossimità del mese per le vacanze estive per eccellenza, ma chi parte può ritrovarsi a dover anche aggiornare il proprio comparto tecnologico. A questo però ci pensa eBay, con il nuovo codice sconto dedicato all'estate 2021 su tanti smartphone e accessori Apple, Xiaomi, OPPO, Realme e tanto altro che vi spieghiamo come applicare.

eBay estate Smart 2021: come applicare il codice sconto per i prodotti Apple, Xiaomi, OPPO, Realme in offerta

Prima di spiegarvi come applicare il codice sconto di eBay estate 2021, partiamo con una selezione di prodotti che possono far sicuramente gola a molti, specie per quanto riguarda gli smartphone. A cominciare da Apple, visto che troviamo iPhone 12 Mini 128 GB e iPhone 12 128 GB in super offerta rispettivamente a 599.9€ e 679.9€, prezzi tra i più bassi ottenibili.

Dal mondo Apple, ci spostiamo a Xiaomi, con un'offerta da non perdere sul Mi 11 Lite 5G a 284.2€, ma anche i Redmi Note 10 Pro 6/128 GB e Redmi Note 10 5G 4/128 GB a 239.19€ e 172.04€. Sempre per Xiaomi, la Mi Band 6 è ora in offerta a 36.79€, mentre tornando agli smartphone è da segnalare Mi 11i 8/256 GB a 478.31€.

Passando infine alla sfera OPPO, tra le offerte più interessanti troviamo OPPO Watch 46 mm a 220.71€, ma anche Find X3 Lite a 340.31€. Se guardiamo poi a Realme, abbiamo i Realme 8 e 8 5G in offerta rispettivamente a 174.79€ e 188.59€. Per chi preferisce poi OnePlus, c'è il nuovo Nord CE 5G 12/256 GB a 326.59€.

Ora che vi abbiamo illustrato i vari prodotti validi per l'iniziativa eBay, vi spieghiamo come ottenere questi prezzi. Vi basterà applicare al checkout il codice sconto PITSMART2021 fino all'8 agosto 2021. Trovate i link all'acquisto qui in basso, nel caso vogliate però spulciare da soli le varie pagine dei prodotti, vi lasciamo questo link.

