Dreame D9 torna in sconto su Amazon allo stesso prezzo dei Prime Day

Presente tra i protagonisti delle offerte del brand dedicato ai Prime Day, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D9 torna in sconto con Coupon Amazon ad un prezzo goloso, ovviamente con spedizione Prime!

Dreame D9 protagonista di una nuova offerta con Coupon Amazon

Come anticipato poco sopra, Dreame D9 è un robot 2 in 1, in grado di fungere sia da aspirapolvere che da lavapavimenti grazie al pratico mop e al contenitore per l'acqua da 270 ml. Il dispositivo per le pulizie è equipaggiato con un sistema di sensori avanzato, LDS e tecnologia SLAM per la massima precisione nella mappatura: ciò significa una miglior capacità di rilevare gli ostacoli e quindi pulizie senza intoppi. In termini di autonomia il robottino offre fino a 150 minuti di utilizzo, con una potenza di aspirazione di 3.000 PA. Come al solito, in caso di indecisioni vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione del dispositivo.

Ma come fare per risparmiare sull'acquisto del robot aspirapolvere? Per prima cosa di seguito trovate il link all'acquisto per Dreame D9, direttamente su Amazon: la promo è destinata ai clienti Prime e bisognerà utilizzare il Coupon D9ITscuento (del valore di 10€, da inserire prima di procedere con l'acquisto). Inoltre è necessario mettere la spunta alla voce Applica Coupon presente nella pagina principale del prodotto, subito sotto il prezzo: in questo modo verrà applicato direttamente lo sconto di 40€. Sommando i due metodi, alla fine il prezzo del robottino sarà di 245€, parecchio simile a quello visto durante i Prima Day (circa 239€ in quell'occasione).

La promo con doppio sconto sarà valida dalle ora 14 del 12 luglio fino alle ore 23:59 del 16 luglio.

Articolo sponsorizzato.

