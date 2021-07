Nel corso degli ultimi mesi la compagnia cinese ha presentato i nuovi modelli della gamma Reno, composto da ben tre smartphone. Dopo il debutto in Cina, la famiglia è arrivata anche sul mercato Global ma per ora è disponibile solo in India. Siete rimasti ammaliati dallo stile unico dei nuovi smartphone e non potete proprio aspettare un possibile debutto in Europa? Allora ecco dove comprare OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+: tutti e tre i dispositivi sono già disponibili in sconto!

OPPO Reno 6, Reno 6 Pro e Reno 6 Pro+: dove comprare la nuova gamma super elegante

Ovviamente è bene segnalare che si tratta della versione cinese degli smartphone: se preferite attendere il debutto in Europa, niente paura perché quando arriveranno anche da noi provvederemo ad aggiornare questo articolo con i link dedicati. Nel frattempo l'unico modo per mettere le mani sulla famiglia Reno 6 è quello di puntare ai dispositivi China (con ROM in cinese e inglese). Curiosi di saperne di più e di conoscere il prezzo? Allora bando alle ciance ed ecco dove comprare OPPO Reno 6, 6 Pro e 6 Pro+.

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti entrambe le colorazioni (Black e Blue). Il software è la ColorOS 11, ovviamente in versione China dato che si tratta dei modelli asiatici: le lingue disponibili sono inglese, francese e cinese. In omaggio è presente un adattatore UE per il caricabatterie. Tutti e tre i modelli sono disponibili anche in versione da 12/256 GB rispettivamente al prezzo di 447/517/597€ (per il base, il Pro e la variante Pro+).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Reno 6.

