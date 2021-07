Di recente la casa cinese ha presentato il secondo capitolo della serie Nord, uno smartphone equilibrato con alcune differenze rispetto alla generazione precedente (ma anche tante novità). Andiamo a scoprire tutti i dettagli su dove comprare OnePlus Nord 2 5G in Italia e – soprattutto – a che prezzo.

OnePlus Nord 2 5G arriva in Italia: dove comprare il nuovo arrivato

Il nuovo Nord 2 rappresenta un passo importantissimo per l'azienda: si tratta infatti del primo OP mosso da un chipset MediaTek, il Dimensity 1200-AI. Una novità non da poco che di certo farà discutere gli appassionati del brand, specialmente i puristi di Qualcomm. Il retro delle caratteristiche vede un design in stile serie 9 con una fotocamera da 50 MP (con grandangolo, macro e OIS), una selfie camera da 32 MP ed un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz. Vi piacciono queste specifiche? Allora sarete ancora più contenti di sapere che il “mid-range” arriva con una batteria da 4.500 mAh, con ricarica da 65W. E ora che avviamo fatto il recap, andiamo a vedere dove comprare OnePlus Nord 2 5G in Italia.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione! Se invece volete passare direttamente all'acquisto del dispositivo, continuate a leggere.

Amazon

Sito ufficiale

Come al solito, il nuovo modello Nord 2 5G è disponibile all'acquisto anche sul sito ufficiale del brand nei tagli di memoria da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 399€ e 499€ (nelle colorazioni Gray Sierra e Blue Haze). Se volete comprare il dispositivo tramite lo store ufficiale, date un'occhiata a questo link.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al mid-range.

