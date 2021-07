Le cuffie TWS Lenovo scendono a -60% con questo Coupon Amazon

Voglia di musica per accompagnare i vostri viaggi estivi? Allora date un'occhiata a queste cuffie TWS Lenovo in offerta con Coupon Amazon, per un risparmio fino al 60%!

Lenovo LivePods LP40 e LP1S in offerta con Coupon Amazon

Come anticipato in apertura, le cuffie TWS Lenovo in offerta con Coupon Amazon sono due modelli, uno semi in-ear e uno in-ear, per andare incontro ai gusti di tutti. Per quanto riguarda i primi auricolari, si tratta delle Lenovo LivePods LP40, una soluzione che già conosciamo bene. Si tratta di cuffie eleganti, con driver da 13 mm, Bluetooth 5.0, custodia con ricarica tramite Type-C. Insomma, una soluzione perfetta per accompagnarvi durante i vostri viaggi estivi!

Utilizzando il coupon Amazon 2K38BIHM (valido fino al 31 agosto), il prezzo scenderà a 20.99€: non dimenticate di inserire il codice sconto all'interno dell'apposita sezione, al momento del checkout. Se non visualizzate i box di seguito, provate a disattivare AdBlock.

Un'altra soluzione intramontabile solo le Lenovo LP1S, cuffie TWS in-ear con Bluetooth 5.0, driver da 10 mm ed un corpo leggero e stiloso. In questo caso il Coupon Amazon da utilizzare è 8LVHQNMJ: il prezzo scenderà a 25.99€.

Articolo sponsorizzato.

