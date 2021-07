Corning annuncia i Gorilla Glass DX e DX+ per proteggere la fotocamera degli smartphone

Anche se le nostre conoscenze dei prodotti Corning sono limitati ai vetri protettivi per il display degli smartphone (l'ultima soluzione top è il Gorilla Glass di tipo Victus) in realtà l'azienda si occupa di proteggere a tutto tondo i nostri dispositivi tech. L'ultima novità è il vetro Corning Gorilla Glass DX, anche in versione DX+, soluzione destinata ad offrire una maggiore sicurezza per gli obiettivi delle fotocamere per smartphone.

Corning Gorilla Glass DX e DX+ ufficiali: ora si punta alla protezione delle fotocamere degli smartphone

Al momento non è stato svelato quali saranno i primi dispositivi ad utilizzare questa novità ma sappiamo già che si tratterà di modelli Samsung (c'entra qualcosa l'evento dell'11 agosto)? Non ci sono altri nomi per ora, ma scommettiamo che nelle prossime settimane – o forse anche prima – Xiaomi, OPPO, vivo e tanti altri brand cinesi si uniranno sotto l'egida del Corning Gorilla Glass DX/DX+. Per quanto riguarda la nuova soluzione non si tratta di una nuova tecnologia: in realtà i vetri DX sono già stati utilizzati per i quadranti degli smartwatch. La vera novità è rappresentata dalla nuova applicazione: ora i vetri Corning potranno proteggere anche la fotocamera degli smartphone.

Oltre ad offrire un'elevata resistenza ai graffi, il Gorilla Glass DX permette di non compromettere la qualità delle foto e dei video grazie ad una particolare composizione che lascia passare il 98% della luce ambientale. Per rendere l'idea, i classici rivestimenti per gli obiettivi lasciano passare il 95% della luce.

Per quanto riguarda i prossimi smartphone Xiaomi dotati di questa novità non possiamo non pensare ai futuri Mi MIX 4, Mi CC11 e – ovviamente – il Mi 12. Restiamo in attesa di ulteriori novità e di certo siamo curiosi di conoscere i primi dispositivi equipaggiati con il vetro Corning Gorilla Glass DX/DX+.

