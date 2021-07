Xiaomi Mi TV Webcam porta le videochiamate in salotto, ora in sconto con Coupon

Dopo il nuovo speaker per conferenze realizzato da Xiaomi, dispositivo figlio di questo particolare periodo tra smart working ed eventi online, le novità per rendere la vita degli appassionati sempre più multimediale non finiscono qui, anzi si spostano dal PC al salotto di casa grazie alla webcam dedicata alle smart TV del brand. Xiaomi Mi TV Webcam è ormai ufficiale: ecco tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche, prezzo e offerte con codice sconto.

Aggiornamento 23/07: la nuova webcam per smart TV di Xiaomi debutta su Banggood, già in offerta con codice sconto. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Come OnePlus anche Xiaomi vuole portare le videochiamate in salotto: ecco Mi TV Webcam







Dopo l'ufficialità della videocamera da TV di OnePlus, una soluzione plug-n-play con microfono ed otturatore fisico, ora anche Xiaomi è pronta a dire la sua e lo fa con un dispositivo che ricorda molto quella della rivale connazionale: la webcam da smart TV presenta un design simile a quello di OP, con tanto di otturatore per coprire l'obiettivo quando non si utilizza il dispositivo.





Si tratti di una soluzione da 2 MP con risoluzione Full HD (1080p) a 25 fps, con doppio microfono integrato ed un sistema avanzato per la riduzione del rumore delle immagini. Il dispositivo può essere agganciato a qualsiasi televisore grazie ad un sistema pratico e semplice da utilizzare; l'alimentazione avviene tramite il cavo USB in dotazione, da collegare direttamente alla TV. Come anticipato poco sopra, la webcam di Xiaomi punta anche sulla privacy grazie alla presenza dell'otturatore per coprire il sensore. Il corpo è realizzato in metallo, in modo da offrire un aspetto premium. Ovviamente il dispositivo può essere utilizzato con qualsiasi Android TV, PC e notebook.

Codice sconto Xiaomi Mi TV Webcam: prezzo, disponibilità ed offerte

La nuova Xiaomi Mi TV Webcam ha debuttato per il mercato indiano ma ora arriva anche per noi grazie allo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. Inoltre vi ricordiamo che questa non è di certo la prima volta che la compagnia lancia una webcam: proprio alcuni mesi or sono abbiamo visto un modello perfetto per i RedmiBook, caratterizzato da un design semplice e un prezzo economico. Tornando alla nuova soluzione di Xiaomi, di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

