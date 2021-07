L’asciugatrice Xiaomi Smartda è l’ideale per chi ha poco spazio

Gli elettrodomestici seguono spesso le misure che abbiamo in casa: se abbiamo spazio sufficiente, essi saranno sicuramente più grandi e completi. Ma nel caso fosse più contenuto, una soluzione come l'asciugatrice smart sterilizzante Xiaomi Smartda HD-YWHL01 è l'ideale per chi cerca un prodotto compatto ma capiente, soprattutto se è possibile risparmiare grazie al nuovo codice sconto dedicato.

Codice sconto Xiaomi Smartda HD-YWHL01: l'asciugatrice smart sterilizzante capiente e compatta

L'asciugatrice smart e sterilizzante Xiaomi Smartda HD-YWHL01 si presenta, come spesso accade per i prodotti della casa cinese, con un look minimale ed una colorazione bianca. Si tratta di una soluzione compatta, perfetta per gli spazi più stretti grazie alle sue misure da 32 x 32 x 68 cm ed un peso di soli 7.6 kg. Le sue funzioni sono precise e concrete: prima di tutto, ha una sterilizzazione a tripla azione (UV, pastorizzata e all'ozono); in più, ha un ciclo ad aria calda da 360° ed asciugatura a 75° C.







Ha una capienza ampia da 35 litri, oltre ad avere un filtro per aromaterapia. Essa è anche molto potente, avendo una capacità di 650W. Infine, protegge le persone dai raggi UV aprendo il coperchio automaticamente. Con il tasto funzione ed il piccolo display, si può regolare l'operazione di asciugatura.

La nuova asciugatrice Xiaomi Smartda HD-YWHL01 scende al miglior prezzo di sempre su Banggood grazie al nuovo codice sconto dedicato. Inoltre vi segnaliamo che il prodotto beneficia della spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

