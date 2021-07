Il ventilatore smart di Xiaomi vi salverà dall’afa | Coupon

Man mano che ci si addentra nell'estate le vacanze di fanno più vicine, ma anche l'afa aumenta. State pensando ad un nuovo ventilatore, magari con una marcia in più rispetto a quello che avete a casa? Allora il nostro consiglio è quello di puntare su un ventilatore intelligente: la soluzione perfetta e più economica è sicuramente Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, ora disponibile con codice sconto e spedizione rapida!

Codice sconto Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite: la tua estate all'insegna della freschezza!

Minimale e sobrio, il ventilatore Mi Smart Standing Fan 2 Lite di Xiaomi si presenta nella sola colorazione bianca ed arriva con un design ampiamente collaudato (che i fan del brand cinese conosceranno molto bene). Dotato di 7 pale in grado di coprire una distanza fino a 16 metri, il dispositivo è anche silenzioso (37 dB) ed offre varie velocità, in modo da regolare la potenza in base alle proprie necessità. Ovviamente il pezzo forse sono le funzioni smart: il ventilatore di Xiaomi può essere collegato allo smartphone tramite l'app del brand, in modo da poterne controllare tutte le varie caratteristiche. Potenza, velocità e accensione programmata direttamente dal telefono, per la massima comodità.

Il ventilatore intelligente Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa/Italia grazie allo store GShopper.

