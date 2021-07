Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 è un best buy assoluto, a questo prezzo

Mettiamo da parte per un attimo gli accessori (come lo stendino elettrico riscaldante a prezzo scontato) e passiamo ad un prodotto super goloso, nonostante la fascia di prezzo superiore: stiamo parlando del laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 2020 (15.6″), disponibile con un codice sconto dedicato e spedizione dall'Europa al miglior prezzo di sempre!

Codice sconto Xiaomi Mi Notebook Pro 2020 (15.6″): nuovo minimo per il laptop premium

A metà giugno 2020 l'azienda cinese ha presentato la nuova incarnazione del suo laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 15, in versione 2020, con tutta una serie di migliorie. In primis troviamo a bordo un processore Intel Core di decima generazione – i7-10510U – con grafica NVIDIA GeForce MX350, 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD. Il display è un'unità IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) mentre frontalmente – lungo la cornice superiore – trova spazio una fotocamera da 1 MP per le videochiamate. Immancabile poi lo sblocco tramite lettore d'impronte digitali, così come una tastiera ampia e comoda da utilizzare.

Insomma, ancora una volta Xiaomi ha tirato fuori dal cilindro un prodotti di alto profilo, realizzato in metallo e dotato di varie porte (le trovate nell'immagine in basso).

Lo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. Se siete interessati a mettere le mani sulla nuova belva della compagnia cinese, in basso trovate il link all'acquisto insieme al Coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Segnaliamo che su alcuni prodotti di BG si applica uno sconto di 2$ pagando con PayPal (fino al 10 luglio). Il prezzo riportato in basso comprende già questa promo.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu