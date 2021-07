I vostri occhi sono al sicuro con la lampada da monitor Xiaomi | Coupon

Avete problemi di affaticamento degli occhi quando siete al PC? Niente paura perché la soluzione – oltre a passare meno tempo davanti allo schermo, sia chiaro! – è Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar, la lampada da schermo economica ed utile, in offerta con codice sconto (ad un super prezzo) e spedizione rapida!

Codice sconto Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar: la lampada da schermo scende ad un prezzo super (spedita dall'Italia)

Dotato di un design essenziale e pratico, Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar è l'accessorio perfetto per evitare l'affaticamento degli occhi davanti al PC. Dotato di un sistema a rotazione magnetica, è possibile inclinare la luce in modo da illuminare correttamente tutto lo spazio di fronte a sé, evitando anche riflessi nello schermo. Semplicissima da montare, la luce da monitor di Xiaomi è alimentata tramite ingresso USB: può essere collegata direttamente al computer oppure ad una power bank.

Ciliegina sulla torta, i controlli avvengono tramite telecomando wireless che permette non solo l'accensione e lo spegnimento ma anche la regolazione della luminosità.

La lampada da schermo Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GShopper, con tanto di spedizione direttamente dall'Italia. Inoltre il prezzo è decisamente goloso: di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se preferite acquistare questo prodotto da altri rivenditori, vi segnaliamo sia Amazon – in basso trovate il box dedicato – che il sito ufficiale di Xiaomi (lo trovate qui). In entrambi i casi, però, il prezzo non è scontato al momento.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

