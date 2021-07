vivo TWS 2E: gli auricolari stilosi arrivano su Banggood e sono già in sconto

Dopo il debutto in Cina si torna a parlare delle nuove cuffie TWS della compagnia asiatica, questa volta con buone nuove per noi utenti occidentali. Gli auricolari vivo TWS 2E sono disponibili all'acquisto su Banggood, con tanto di codice sconto dedicato e nella bellissima ed elegantissima colorazione blu.

Codice sconto vivo TWS 2E: le nuove cuffie del brand ora sono su Banggood

Rispetto al modello TWS 2, la versione 2E non è dotata di cancellazione attiva del rumore ANC. Mentre lo stile resta invariato, le caratteristiche tecniche tra i due modelli sono leggermente più marcate ma per qualità/prezzo siamo su buoni livelli per entrambi. Le cuffie vivo TWS 2E adottano driver dinamici da 12.2 mm ed è presente l'effetto stereo DeepX 2.0. Come anticipato poco sopra, manca l'ANC ma abbiamo comunque la riduzione intelligente del rumore di fondo durante le chiamate.

Non manca poi la modalità a bassa latenza (da 117 ms) utile per il gaming e per la corretta sincronia tra audio e video. Presenti all'appello i codec AAC/SBC, così come la resistenza agli schizzi di tipo IPX4/5 e il Bluetooth 5.2. L'autonomia si spinge fino a circa 7 ore che salgono a 27 utilizzando la custodia di ricarica.

Le nuove cuffie vivo TWS 2E sono disponibili in offerta con codice sconto sullo store Banggood: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivate AdBlock. Il prezzo finale è già comprensivo di Vat Tax: qui trovate tutti i dettagli.

