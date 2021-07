UMIDIGI BISON Pro è il nuovo rugged con termometro IR, già in sconto con Coupon

Dopo i modelli BISON e BISON GT, il produttore cinese ha ampliato la sua serie di rugged phone con una nuova aggiunta. Diamo il benvenuto a UMIDIGI BISON Pro, smartphone ultra resistente con fotocamera da 48 MP e sensore IR integrato: ecco tutto su specifiche, prezzo e uscita, con le prime offerte con codice sconto.

UMIDIGI BISON Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

In termini di design, il nuovo UMIDIGI BISON Pro ricalca quanto visto con i predecessori, offrendo uno stile divenuto ormai un marchio di fabbrica. Ovviamente si tratta di un rugged phone con tutti i crismi, con tanto di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G: insomma, il dispositivo è protetto dall'acqua, dalla polvere, da urti e cadute ma anche dalle temperature estreme. Il display è un pannello da 6.3″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass ed un notch per la selfie camera da 24 MP.

Per quanto riguarda le specifiche, lo smartphone è mosso dal MediaTek Helio G80, accompagnato da 8/128 GB. Presente all'appello anche una versione “minore” da 4/128 GB. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W mentre il comparto fotografico si affida ad un sensore principale Sony da 48 MP, supportato da un grandangolo (FOV 117°) da 16 MP ed un obiettivo macro da 5 MP. Ciliegina sulla torta, il modulo ospita un sensore IR per misurare la temperatura: un termometro a infrarossi a bordo è l'ideale per tenere sempre sotto controllo i propri parametri, anche durante le avventure in mezzo alla natura.

Completano il quadro un sistema di raffreddamento al liquido, un altimetro/barometro Bosch integrato, l'NFC e Android 11 stock per un'esperienza più fluida e minimale.

UMIDIGI BISON Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo rugged phone UMIDIGI BISON Pro ha debuttato ufficialmente su AliExpress ed è già in offerta lancio con tanto di codice sconto dedicato.

