Teclast F7 Plus 3 è il tuo notebook low cost per lavorare in spiaggia | Coupon

Il produttore cinese è tornato alla carica con un ennesimo notebook low budget, una soluzione per tutte le tasche utile sia per il lavoro in mobilità che per lo studio: si tratta di Teclast F7 Plus 3, terminale leggero ed economico, ora disponibile all'acquisto anche su Banggood già in offerta con codice sconto (e spedizione dall'Europa).

Teclast F7 Plus 3: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

Design e display

In termini di design troviamo nuovamente un corpo ultra-sottile, con un ampio pannello IPS da 14″ con risoluzione Full HD. Si tratta di una soluzione leggera, con bordi arrotondati, un touch pad comodo ed una tastiera completa: insomma, sia per lo studio che per il lavoro Teclast F7 Plus 3 non fa una piega. Il corpo è realizzato in metallo ed ha un peso di 1.3 Kg.

Specifiche

A muovere il terminale troviamo un processore Intel Gemini Lake Refresh di 8th Gen (N4120), con una frequenza fino a 2.6 GHz, grafica Intel UHD 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e storage SSD da 256 GB. La memoria è espandibile tramite microSD, mentre l'immagine in alto mostra le varie porte disponibili lungo i bordi del dispositivo. Completano il pacchetto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, Windows 10 e una batteria da 45Wh.

Teclast F7 Plus 3: prezzo, disponibilità e codice sconto





Il notebook low budget Teclast F3 Plus 3 arriva anche sullo store Banggood, ovviamente in offerta con codice sconto dedicato (con tanto di spedizione dai magazzini europei). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

