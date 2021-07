Teclast F15 è tornato: il notebook economico debutta in versione Plus | Coupon

Nonostante si sia rivelato una buona alternativa sotto i 400€ (qui trovate la nostra recensione), il primo modello F15 ha avuto vita breve. Il terminale ha finito il suo ciclo produttivo ed è stato sostituito dalla versione F15 Pro, dispositivo che alza l'asticella con ovvie conseguenze per il prezzo. Per fortuna la casa cinese ha deciso di accontentare gli appassionati ed ha pensato bene di riproporre il modello base della gamma, con alcune migliorie ed un prezzo ancora più vantaggioso: Teclast F15 Plus rappresenta di certo un buon compromesso, specialmente se in offerta con codice sconto già da ora!

Teclast F15 Plus: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design il nuovo notebook Teclast F15 Plus rimane essenzialmente identico al modello base, fatta eccezione per alcuni piccoli particolari della scocca. Il corpo è sempre realizzato in alluminio, con un peso di circa 1.8 Kg ed uno spessore di 15 mm nel punto più sottile. Il display è ancora una volta un'unità IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con un vetro protettivo con curvatura 2.5D e rapporto in 16:9.

Hardware

Il vero cambiamento è racchiuso all'interno del corpo: Teclast F15 Plus manda in pensione il precedente processore N4100 ed adotta una soluzione N4120, accompagnata da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD. Il resto del comparto non mostra novità: abbiamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2 e Windows 10, anche se la batteria sembra meno capiente (38 Wh).





Il senso generale di questo terminale è chiaro: offrire nuovamente una versione della serie F15 sotto i 350€ e il risultato è meglio di quanto sperato, visto il nuovo processore implementato e il prezzo ancora più basso (con il coupon dedicato).

Teclast F15 Plus: prezzo, disponibilità e codice sconto

Come anticipato in apertura, Teclast F15 Plus è già in offerta con codice sconto su Banggood, con spedizione dalla Cina: il prezzo comprende già la tanto chiacchierata Vat Tax. Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

