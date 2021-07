L’entry level OnePlus costa solo 100€ ed è il meglio che potrete comprare

Di recente la casa cinese ha annunciato il nuovo N200 5G ma il dispositivo non è stato ancora lanciato in Europa. Per noi l'entry level della compagnia è ancora OnePlus Nord N100 e ben venga dato che ormai il prezzo è sceso ad una cifra irrisoria: bastano solo 100€ per avere un dispositivo economico, pratico e dotato di OxygenOS!

OnePlus Nord N100, le migliori offerte con o senza codice sconto: si punta al massimo risparmio!

Il dispositivo rappresenta il primissimo passo di OP nel mondo dei dispositivi di fascia entry level. Si tratta di uno smartphone essenziale, che punta al risparmio ma offrendo comunque una scheda tecnica solida. OnePlus Nord N100 adotta una display LCD da 6.52″ Full HD+ a 90 Hz, una batteria da 5000 mAh con ricarica da 18W ed è mosso dallo Snapdragon 460. Non manca poi una tripla camera con sensore principale da 13 MP mentre frontalmente trova spazio un punch hole con selfie camera da 16 MP. Insomma, abbiamo un device economico ma sotto l'egida di OP: se volete saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione.

Di seguito trovate il link all'acquisto per OnePlus Nord N100 in offerta su Banggood: si tratta di una promo senza codice sconto, quindi trovate il dispositivo già a prezzo ribassato. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

