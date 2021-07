Voglia di OnePlus 9R? Il flagship killer scende ancora con questi coupon

Anche se da noi sono arrivati solo due modelli, in realtà la gamma 9 di OP comprende anche un flagship di mezzo: si tratta della versione 9R, dispositivo che tutti avremmo voluto in Europa ma che purtroppo è stato sottovalutato per il nostro mercato. Ma niente paura perché OnePlus 9R è disponibile in versione Global e per fortuna è anche acquistabile ad un prezzo top con codice sconto: tutte le versioni sono in offerta ma la maggiore (da 12/256 GB) ora è al minimo storico!

Codice sconto OnePlus 9R: tutte le configurazioni in offerta

In termini di specifiche, OnePlus 9R rinuncia ad un chipset high-end ma arriva comunque con una soluzione di tutto rispetto, ossia lo Snapdragon 870. Non manca un display Fluid AMOLED da 6.55″ Full HD+, così come un refresh rate a 120 Hz ed un lettore d'impronte integrato sotto lo schermo. Comparto fotografico da non sottovalutare, con una Quad Camera da 48 MP, OIS, grandangolo e macro. Bello nello stile e impeccabile per il portafogli, il flagship di mezzo si difende maledettamente (e parecchi lo preferiscono ai fratelli maggiori).

OnePlus 9R è in offerta con codice sconto sullo store Banggood, in tutte le sue configurazioni. Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

