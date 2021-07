OnePlus 9 Pro: stile, tecnologia e potenza a prezzo top | Coupon

In questo articolo vi segnaliamo tutte le offerte più interessanti dedicati all'ultimo top di gamma del brand cinese. Volete risparmiare sull'acquisto di OnePlus 9 Pro, magari con un bel codice sconto? Allora non dovrete far altro che scegliere il taglio di memoria che preferite!

Codice sconto OnePlus 9 Pro: il top di gamma scende di prezzo, in tutte le versioni

A questo giro la compagnia cinese si è superata: chipset Snapdragon 888, fotocamera da 48 + 50 + 8 + 2 MP (con OIS, grandangolo e teleobiettivo), ricarica da 65W e wireless da 50W, un ampio display AMOLED LTPO da 6.7″ Quad HD+ a 120 Hz, con bordi curvi. Insomma, OnePlus 9 Pro è di certo un gioiellino! Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del flagship!

In basso trovate il link all'acquisto per le varie versioni di OnePlus 9 Pro, tutte in offerta con codice sconto (anche se il ribasso più interessante è senza dubbio quello della variante da 8/256 GB). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Infine vi segnaliamo che tutti i prezzi sono già comprensivi di Vat Tax.

