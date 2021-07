Stampa e incidi con la stampante LOTMAXX Shark V2 in offerta da Europa

Le stampanti 3D sono un prodotto con un'attenzione sempre crescente, che interessano ad una fetta di pubblico sempre più vasta. Eppure, c'è bisogno di una ventata di novità ed una stampante 3D come la LOTMAXX Shark V2, dotata di incisore laser, può essere la soluzione giusta grazie alla offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa gratis.

LOTMAXX Shark V2: la stampante 3D con incisore laser in offerta con codice sconto su Geekbuying

Se guardiamo la struttura, si presenta come una stampante 3D a tutti gli effetti, ma la sua anima da incisore laser è ben presente grazie proprio al modulo di incisione. Infatti, vi basterà semplicemente sostituire il modulo predefinito per ovviare ad entrambi gli utilizzi.

Guardando all'area di stampa, abbiamo un campo con misure da 235 x 235 x 265 mm, mentre per la velocità di stampa siamo intorno ai ≤200 mm/s, mentre la temperatura massima raggiunta dall'ugello (con diametro dai 0.2 mm ai 0.4 mm) è di 260 °C, mentre per il focolaio è di 100 °C. Il diametro del filamento è di 1.75 mm. Presente un display da 4.3″ touch screen e a colori. Inoltre è possibile utilizzare 2 colori.

Lo stesso display può essere utile anche per l'incisore laser, che si muove anch'esso in un area da 235 x 235 mm2. La grandezza dei pixel varia dagli 0.05 mm ai 0.4 mm, con raccomandazione d'utilizzo di 0.1 mm. Le modalità di incisione presenti sono di tipo Bitmap, scala di grigi e vettoriale. Per l'intensità, si raccomanda per la carta dedicata di settarla al 50%, mentre per il legno a 80%.

Trovate la stampante 3D con incisore laser LOTMAXX Shark V2 su Geekbuying ad un ottimo prezzo di 404€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu