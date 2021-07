Lenovo Legion Duel: il top da gaming al miglior prezzo di sempre su Amazon

Voglia di potenza e di un tocco di tamarragine? Allora perché non puntare su uno smartphone da gaming? E non uno qualunque ma l'iconico Lenovo Legion Phone Duel, flagship con carisma da vendere, uno stile unico ed una scheda tecnica al top, ora in offerta lampo su Amazon al miglio prezzo di sempre!

Lenovo Legion Phone Duel in offerta lampo su Amazon, al miglior prezzo

Il primo smartphone da gaming del brand cinese è – ovviamente – un mostro di stile e potenza. Equipaggiato con lo Snapdragon 865+, Lenovo Legion Phone Duel parte da ben 12 GB di RAM LPDDR5, monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo da 90W ed è dotato di una fotocamera principale da 64 MP. Si tratta di un dispositivo dal look aggressivo e particolare, adatto per gli appassionati di gaming o per gli utenti in cerca di qualcosa di differente (vista anche la presenza di una selfie camera pop-up… laterale!). Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione!

Lo smartphone da gaming Lenovo Legion Phone Duel scende al miglior prezzo di sempre grazie alla nuova offerta su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

