Dreame Bot Z10 Pro è il nuovo robot con dock di svuotamento: pulizie smart in un lampo! | Coupon

Dopo aver visto il ritorno in sconto del modello Bot L10 Pro, si torna subito a parlare di accessori dedicati alle pulizie smart, ancora una volta con un prodotto del brand partner di Xiaomi. Dreame Bot Z10 Pro è il nuovo robot aspirapolvere con dock di svuotamento, una soluzione perfetta per liberarsi da ogni impiccio e lasciare tutto nelle mani di un piccolo aiutante tech potente e intelligente.

Dreame Bot Z10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design il nuovo robot aspirapolvere richiama parecchio il modello Bot L10 Pro. Anche in questo caso troviamo un sistema di navigazione LDS con algoritmi SLAM, utile per mappare l'ambiente in modo preciso ed evitare ostacoli (oltre che riconoscere le stanze che compongono l'abitazione). Dreame Bot Z10 Pro è dotato di un motore da 600W con un livello di rumorosità da 80 dB ed una potenza di aspirazione pari a 4.000 PA.

In termini di autonomia, la batteria da 5.200 mAh permette di beneficiare di sessioni di pulizia di circa 150 minuti. Ovviamente il pezzo forte è caratterizzato dalla dock di svuotamento, un modulo che include un sacchetto dedicato, dalla capienza di 4 litri, per un totale di 65 giorni di utilizzo. Oltre ad essere un pratico robot aspirapolvere, Dreame Bot Z10 Pro funge anche da lavapavimenti grazie al mop integrato e al contenitore per l'acqua da 150 ml (quello per la polvere è da 400 ml).

Completano il quadro il supporto ad Amazon Alexa e la possibilità di controllare il dispositivo tramite l'app dedicata. Comunque, tirando le somme, il robottino ricalca quanto visto con il cugino L10 Pro, ma aggiunge la pratica dock di ricarica e svuotamento.

Codice sconto Dreame Bot Z10 Pro: prezzo e offerte

