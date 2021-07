Con la corda tech di BlitzWolf vi tenete in forma spendendo pochissimo

Tenersi in forma spendendo poco si può: basta un'alimentazione sana ed equilibrata e attività fisica. A quest'ultima pensa BlitzWolf con la corda BW-JR1, soluzione con display contasalti in offerta con codice sconto su Banggood ad una cifra irrisoria, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto BlitzWolf BW-JR1: la corda con display contasalti scende di prezzo dall'Europa

Realizzata in PVC e dotata di manici con rivestimenti in silicone (quindi resistenti, antiscivolo e comodi), la corda BlitzWolf BW-JR1 si presenta come la compagna perfetta per i vostri allenamenti estivi, grazie soprattutto alla presenza del pratico display con contasaldi. Lo schermo LCD – di facile consultazione – permette di controllare il numero di salti, le calorie e il tempo trascorso. Insomma, per chi ama avere tutti i dettagli sempre a disposizione, si tratta di una soluzione precisa ed economica.

Per informazioni su Banggood e la EU VAT Reform per dazi e IVA, date un'occhiata a questo approfondimento.

Ciliegina sulla torta, la corda è adatta a tutti grazie alla doppia modalità di salto; la “solita” corda può essere sostituita con due corde più corte dotate di piccole sfere all'estremità. In questo modo è possibile eseguire l'allenamento anche se non si è in grado di saltare in modo costante e preciso: se siete dei neofiti o preferite la sicurezza, potrete saltare senza il rischio di prendere il volo.





La corda con display contasalti BlitzWolf BW-JR1è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione gratis dai magazzini europei di Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

