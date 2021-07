CHUWI HiPad Pro è ufficiale: tutto sul nuovo tablet in arrivo ad agosto

La gamma di tablet della casa cinese si arricchisce con un nuovo arrivato, CHUWI HiPad Pro: si tratta di una soluzione basata su chipset Qualcomm, con connettività LTE e il supporto alle Pen. Insomma, CHUWI colpisce ancora anche se per mettere le mani sul dispositivo dovremo pazientare ancora alcune settimane.

CHUWI HiPad Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In merito al design del tablet Android, il terminale si stacca quasi completamente dal precedente HiPad Plus. A questo giro troviamo una back cover leggermente migliorata, una selfie camera punch hole e cornici maggiormente ottimizzate su tutti e quattro i lati. Il nuovo CHUWI HiPad Pro offre un ampio pannello LCD IPS da 10.8″ con risoluzione Full HD e rapporto in 16:10. Il corpo è realizzato in metallo, con uno spessore 6.9 mm ed un peso di 480 grammi. Come anticipato in apertura il tablet supporta le Pen e quindi può essere utilizzato senza alcun problema con questo tipo di dispositivi.

Specifiche tecniche

In termini di specifiche tecniche CHUWI HiPad Pro si differenzia ancora una volta dal predecessore: stavolta il chipset a bordo è uno Snapdragon 662, con grafica Adreno 610, 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 7.000 mAh (con ricarica da 18W) mentre il comparto fotografico offre un sensore principale da 8 MP ed una selfie camera da 5 MP.

Completano il pacchetto il supporto Dual SIM LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetoot e GPS/A-GPS/BDS. La parte audio comprende una configurazione Quad Speaker. Il software è Android 11 ma la vera chicca è rappresentata dalla presenza della certificazione Widevine L1, che consente di godere al meglio dello streaming con Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu e così via.

CHUWI HiPad Pro: prezzo, uscita e offerte

Le vendite del nuovo CHUWI HiPad Pro partiranno dal 3 agosto, tramite lo store ufficiale del brand presente su AliExpress (lo trovate qui). Al momento l'azienda cinese non ha ancora confermato il prezzo di vendita: il tablet è presente sotto forma di pagina prodotto, ma la cifra è spropositata. Si tratta ovviamente di un work in progress: al momento del debutto la pagina verrà aggiornata con il prezzo corretto. Se volete dare un'occhiata di seguito trovate il link dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

