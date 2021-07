Piccolo, leggero, colorato: è il nuovo avvitatore elettrico di Xiaomi HOTO!

Mentre l'avvitatore Mijia vola nello spazio qui solla Terra continuano ad arrivare nuovi prodotti da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della casa cinese, e tra questi ecco fare capolino il nuovo avvitatore elettrico ricaricabile di HOTO, brand veterano quando si parla di questo tipo di accessori.

Il nuovo avvitatore elettrico Xiaomi HOTO arriva da YouPin, ma è già in offerta con codice sconto

Il nuovo avvitatore elettrico ricaricabile di HOTO, lanciato inizialmente su Xiaomi YouPin, cambia leggermente le cose e si presenta come un prodotto piccolo, maneggevole e leggero, senza dimenticare un tocco di allegria grazie alle colorazioni Red e Blue (particolarmente sature). Il dispositivo pesa solo 365 grammi e si regge in maniera agevole con una sola mano, senza sforzo (l'impugnatura misura 42 mm). Ovviamente non mancano vari tipi di punte (fino a 10) mentre la batteria da 2.000 mAh (ricaricabile tramite ingresso Type-C) garantisce oltre 300 utilizzi con una singola carica.







La parte superiore ospita tre pulsanti (avvitatura, svitatura e blocco) facilmente raggiungibili. Il dispositivo ha una potenza di 5N.m e 200 rpm ed offre anche una pratica luce LED anteriore. Il nuovo avvitatore elettrico Xiaomi HOTO ha debuttato su YouPin ma è già disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie ad AliExpress, in offerta con codice sconto.

