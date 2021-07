L’aspirapolvere Dreame T20 cala ancora di prezzo spedito da Europa

Dopo il debutto su Indiegogo ed il successo istantaneo raggiunto sulla piattaforma di crowdfunding, l'aspirapolvere ciclonico senza fili Dreame T20 torna in offerta ad un super prezzo con codice sconto su Geekbuying, con tutta la comodità della spedizione da Europa gratis.

Dreame T20: l'aspirapolvere senza fili è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Potenza e autonomia

La compagnia cinese partner di Xiaomi è stata protagonista di un cospicuo investimento, segno dell'importanza che riveste il brand quanto si parla di accessori dedicati alla pulizia. La sua ultima creatura è Dreame T20, un aspirapolvere senza fili che non mancherà di soddisfare anche i più esigenti. Il dispositivo offre prestazioni potenti, con un'aspirazione di 150 AW e fino a 70 minuti di autonomia. La batteria è removibile e la base di ricarica è in grado di alimentate fino a due unità in contemporanea (segnaliamo che in confezione è presente solo una batteria).

Funzionalità e caratteristiche

Per la prima volta, il T20 include una modalità di auto-rilevamento che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al materiale dell'area da pulire. Questa modalità regola in modo autonomo la potenza di aspirazione, andando ad aumentarne l'efficacia in determinate zone, ad esempio quando si passa sopra il tappeto. Ritornando poi al pavimento, il dispositivo riduce automaticamente l'aspirazione.

La spazzola di Dreame T20 presenta una struttura a V che spinge efficacemente lo sporco verso la zona centrale, eliminando i residui dai rulli e aspirandoli direttamente nelle prese d'aria tramite un piccolo pettine a denti. Si tratta di una soluzione intrigante, che risolve efficacemente il problema dei peli aggrovigliati. Nel caso aveste ancora dei dubbi, potete consultare la nostra recensione del prodotto.

Dreame T20 in offerta con codice sconto

Se siete interessati all'aspirapolvere ciclonico Dreame T20, in basso trovate il link all'acquisto con tanto di Coupon e spedizione direttamente dai magazzini in Europa di Geekbuying.

