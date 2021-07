Alldocube iPlay 40 Pro sarà il vostro nuovo tablet 4G preferito, grazie a quest’offerta lancio

Se avete apprezzato il precedente modello (qui trovate tutti i dettagli) allora non potrete di certo resistere al nuovo tablet con Android 11 e 4G Alldocube iPlay 40 Pro, una soluzione budget che punta ad offrire tutta una serie di caratteristiche “desiderate” ad un prezzo accessibile, grazie all'offerta lancio con codice sconto (e spedizione dall'Europa).

Alldocube iPlay 40 Pro è ufficiale: tutto sul nuovo tablet low budget

Design e display

Come spesso accade quando si parla di tablet di produttori cinesi e di altri dispositivi tech, ci troviamo di fronte ad una sorta di riproposizione arricchita con varie migliorie. Alldocube iPlay 40 Pro offre il medesimo display IPS In-Cell da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e anche linee e dimensioni restano invariate. La scocca è realizzata in lega di magnesio per una maggiore resistenza. Per quanto riguarda da selfie camera troviamo una soluzione da 5 MP, con una fotocamera principale da 8 MP. Lungo il frame perimetrale sono presenti quattro speaker, per un'esperienza audio immersiva.

Scheda tecnica

Il cuore del nuovo tablet di Alldocube è ancora una volta il chipset Unisoc T618 (octa-core fino a 2.0 GHz), questa volta accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria sale a 6.200 mAh, con ricarica tramite Type-C. Lato software abbiamo un'interfaccia basata su Android 11 e non manca la connettività LTE grazie al supporto Dual SIM 4G. Completano il quadro il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e il GPS per la navigazione satellitare.

Codice sconto Alldocube iPlay 40: prezzo e offerte

Fresco di lancio, il nuovo tablet 4G Alldocube iPlay 40 Pro ha debuttato sullo store AliExpress, in offerta con codice sconto e spedizione dai magazzini europei. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Alldocube (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

