La borraccia salvaspazio Xiaomi è il gadget perfetto per viaggi e gite

Avete voglia di un nuovo gadget Xiaomi, magari anche utile per l'estate (e non solo)? Allora eccovi serviti con la nuova borraccia salvaspazio da Xiaomi YouPin, accessorio pieghevole che può essere messo in borsa senza il minimo ingombro: utilissimo in molteplici occasioni ed economico, già in offerta su AliExpress!

Xiaomi YouPin ha lanciato una borraccia salvaspazio economica ed utile, già disponibile su AliExpress

Disponibile in varie colorazioni differenti, la borraccia pieghevole di Xiaomi YouPin si presenta come una soluzione leggera, compatta e salvaspazio. Realizzata in silicone, ha una capienza di 600 ml ed è un accessorio perfetto da utilizzare durante viaggi, gite, giornate in spiaggia, ma anche in ufficio o in palestra.

La nuova borraccia pieghevole salvaspazio arriva da Xiaomi YouPin ma è già disponibile all'acquisto per noi occidentali grazie ad AliExpress, con tanto di offerta lampo dedicata. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. Il prezzo che vedete in basso è già comprensivo di Vat Tax.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu