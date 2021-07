Banggood festeggia la vittoria dell’Italia: offerte e spedizione EU gratis solo per noi

Non c'è mai pace quando si parla di risparmio: Banggood ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale valida per tutto il mese di luglio, con spedizione gratis dall'Europa su una valanga di prodotti per tutti gli ordini dall'Italia. Il motivo? Ovviamente festeggiare la nostra vittoria agli Europei!

Banggood lancia le nuove offerte su smartphone, notebook, tablet e accessori, con spedizione gratis dall'Europa

Come avvenuto durante il periodo dell'evento Summer Prime Sales, Banggood ha lanciato una promo super interessante: i prodotti dai magazzini europei beneficeranno sempre della spedizione gratis! L'iniziativa è valida solo per l'Italia, per celebrare la vittoria degli azzurri agli ultimi Europei. La promozione durerà fino al prossimo 31 luglio, quindi approfittatene! Durante questo periodo non ci sarà nessuna soglia per ottenere la spedizione gratis dai magazzini EU (ossia CZ, ES, FR, PL). Le sigle sono mostrate nella pagina di ogni prodotto, sotto il prezzo, nella sezione dedicata alla spedizione. Inoltre tramite la pagina dedicata – la trovate qui sotto – è possibile accedere ad una vasta selezione di prodotti e ad altre attività promozionali.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALLA PROMO

Oltre a una selezione dei più venduti, la pagina dell'evento offre una panoramica di varie categorie di prodotti. Abbiamo le offerte di Banggood su notebook e tablet, gli smartphone più amati, proiettori e TV, sedie da gaming e quant'altro!

La nostra selezione di offerte

Di seguito trovate anche una breve selezione contente alcuni prodotti golosi in offerta con codice sconto e – ovviamente – con spedizione gratis dai magazzini europei di Banggood.

