ZenFone 8 si aggiorna con migliorie per AOD, fotocamera e temperature

La compagnia asiatica non smette di stupire e dopo averci regalato due flagship di tutto rispetto (con design diversissimi, adatti ai gusti degli utenti), continua a mettere la solita attenzione dal punto di vista software. ASUS ZenFone 8 sta ricevendo l'aggiornamento 30.11.51.83 e le novità si preannunciato super interessanti per i possessori del dispositivo!

ASUS ZenFone 8: tutte le novità dell'aggiornamento 30.11.51.83

La versione software 30.11.51.83 porta con sé tutta una serie di migliorie per il “piccolo” ASUS ZenFone 8 (avete dato un'occhiata alla nostra recensione del flagship?). L'aggiornamento introduce migliorie ed ottimizzazioni per la qualità delle chiamate e della fotocamera, migliora la gestione delle temperature ed introduce la feature “Tocca lo schermo per visualizzare” dedicata all'Always-On Display. Tante novità, peccato solo per le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2021. Di seguito trovate il changelog completo.

Stabilità del sistema ottimizzata

Soglia e rilevamento della modalità Pocket migliorati

Qualità delle telefonate ottimizzata

Qualità della fotocamera migliorata

Aggiunta la funzione AOD “Tocca lo schermo per visualizzare”

Gestione termica migliorata per ASUS Camera

Gestione termica migliorata per le telefonate

Abilitato VoLTE e VoWiFi su Vodafone e Deutsche Telekom (Paesi Bassi)

Abilitato VoLTE e VoWiFi su Deutsche Telekom (Ungheria)

Abilitato VoLTE su Vodafone (Irlanda)

VoWiFi abilitato su MTS (Russia)

Patch di sicurezza Android aggiornate a maggio 2021

Il nuovo aggiornamento per ASUS ZenFone 8 è attualmente in fase di rilascio tramite OTA per tutti i modelli interessati; come al solito bisognerà pazientare e lasciare che l'update incrementale faccia il suo corso.

