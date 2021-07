Alldocube iPlay 5G è dietro l’angolo e sappiamo già tutto

La serie iPlay del produttore cinese sta per arricchirsi con una gradevole novità: Alldocube ha annunciato ufficialmente il debutto di iPlay 40 5G, primissimo tablet votato al nuovo standard di connettività per il brand, e sono già presenti tanti dettagli sulle specifiche, insieme al prezzo di vendita (in patria).

Alldocube iPlay 40 5G quasi ufficiale: tutto quello che sappiamo

Design e display

In termini di design ci troviamo di fronte ad una soluzione molto simile al recente modello Pro: Alldocube iPlay 40 5G è equipaggiato con un display LCD da 10.4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) mentre la scocca è realizzata in metallo, con uno spessore di 7.8 mm. Sul retro trova spazio una singola fotocamera, accompagnata dal flash LED.

Scheda tecnica

L'azienda cinese ha già confermato parte delle specifiche del suo primo tablet 5G. Il dispositivo è mosso dal Dimensity 720 di MediaTek, con almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage UFS. La batteria è un'unità da 6.000 mAh ma per ora non è dato di sapere che tipo di ricarica troveremo. Lato software, immancabile Android 11. Per il resto dei dettagli dovremo necessariamente attendere il debutto ufficiale.

Alldocube iPlay 40 5G: prezzo e uscita

Il lancio di Alldocube iPlay 40 5G è fissato per il 30 luglio in Cina e la compagnia ha alzato il sipario anche sul prezzo: si parla di circa 260€ al cambio attuale, ossia 1.999 yuan (in offerta lancio).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu