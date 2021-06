ZTE Axon 30 con fotocamera nel display è in arrivo: ecco la data

Il lancio di ZTE Axon 30 ha preso alla sprovvista tutti coloro che si aspettavano l'adozione della fotocamera nello schermo. Dico questo perché, prima di tutte, ZTE è riuscita per prima al mondo nell'intento di portare una feature così avanzata sugli scaffali. Il lancio di ZTE Axon 20 è stato a suo modo storico: fino ad allora, il sensore fotografico sotto al display era qualcosa di visto soltanto nei concept o al massimo nei prototipi. Ma come spesso accade quando si vuole arrivare per primi, si rischia di infrangere un traguardo ma in maniera poco funzionale, come dimostrava la scarsa qualità fotografica offerta.

ZTE Axon 30 sta per essere rinnovato con la fotocamera nello schermo

Il motivo per cui ZTE Axon 20 aveva la fotocamera sotto allo schermo e Axon 30 no è presto detto: il primo è stato venduto soltanto in Cina, il secondo un po' in tutto il mondo. E quando uno smartphone è diffuso su larga scala, le aziende tendono ad evitare che abbia funzionalità che rischiano di non accontentare una platea così ampia. Fatto sta che ZTE ha portato avanti la tecnologia che permette l'implementazione della fotocamera nello schermo, grazie al lavoro congiunto con Visionox. La nuova generazione di questa tipologia di schermi (denominato InV see Pro) offre una nuova struttura dei pixel, con cui garantire una maggiore chiarezza degli scatti.

Già nel teaser postato in rete da Visionox veniva mostrato uno smartphone ZTE, inizialmente indicato come un possibile prototipo ma in realtà si è rivelato più concreto di così. A confermare quella che non è più un'indiscrezione è direttamente Lu Qianhao, direttore della divisione Consumer Experiment di ZTE. Egli ha rivelato che è in lavorazione una nuova variante di ZTE Axon 30 dotata proprio della fotocamera nel display, indicando pure il periodo in cui verrà presentato. Il post sui social è accompagnato dalla dicitura “Cancro“, segno zodiacale che appartiene a coloro che nascono fra 22 giugno e 22 luglio.

Questa dovrebbe essere la fascia temporale in cui debutterà lo smartphone, di cui ancora non è dato sapere nient'altro. Molto probabilmente le specifiche saranno le stesse di ZTE Axon 30 Ultra, dotato di uno schermo AMOLED, Snapdragon 888, 4.600 mAh con ricarica a 65W e quad camera da 64+64+64+8 MP.

