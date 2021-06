Con l'estate che avanza e le belle serate da sfruttare, servono accessori utili per una cena all'aperto. E dal mondo Xiaomi YouPin, come al solito, arriva la soluzione con la pentola smart multifunzione Solista Solo Smart Cooker, che si presenta con un prezzo tutto sommato onesto.

Xiaomi YouPin: tutto sulla pentola smart Solista

Il design si discosta dalla classica colorazione bianca minimalista che riguarda spesso i prodotti affiliati a Xiaomi, ma è comunque di ottima fattura e si presenta molto gradevole con la finitura in Grigio e Giallo. Ma cosa può fare questo accessorio da cucina? Di per sé è una pentola portatile vera e propria, ma la tecnologia intrinseca al suo interno permette di cuocere il cibo in maniera totalmente autonoma, soprattutto nel caso si dovesse mescolare, visto che fa tutto da sola.

Molto più potente della pentola a marchio Mijia o Wanmi, con la sua capacità massima da 3 litri, si può cucinare per più persone, anche grazie alla potenza da 1.200W, con 4 modalità di cottura: soffritto, brasato, cotto e fritto. Inoltre, grazie al coperchio trasparente, possiamo anche evitare di sollevarlo, visto che possiamo monitorare la cottura direttamente da esso. Essendo smart, è compatibile all'applicazione Mi Home, che vi permetterà di conoscere ricette dedicate.

Ma dove trovare questa nuova pentola smart di Xiaomi YouPin? La Solista Solo Smart Cooker è disponibile attualmente solo in Cina ad un prezzo di circa 64€ (499 yuan), che per ciò che offre non è un brutto prezzo. Molto probabile che questo accessorio da cucina possa arrivare tra non molto su AliExpress, quindi restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in merito.

