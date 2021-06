Come cambiare il suono d’avvio sugli smartphone Xiaomi

Se hai uno smartphone Xiaomi, allora oggi ti spiego come cambiare il suono d'avvio e rendere il tutto più originale. Come avrete sicuramente notato, la MIUI offre un alto grado di personalizzazione, come la possibilità di cambiare animazione d'avvio. Ma non finisce qui: è possibile cambiare l'animazione di ricarica, il suono della fotocamera, il look delle notifiche e anche le icone senza launcher alternativi. Queste opzioni di personalizzazione riguardano anche la componente sonora, non solo per suonerie e notifiche, ma anche per altri comparti.

Ecco come personalizzare la suoneria d'avvio degli smartphone Xiaomi

Normalmente, lo smartphone Xiaomi comunica la sua accensione con una breve melodia o senza alcun suono. Ma è grazie all'app Temi che gli utenti possono modellare questa suoneria a proprio piacimento. Ecco come procedere:

Apri l'app Temi

Clicca in basso a destra sull'icona del Profilo

Seleziona la voce “Personalizza il tema“

Seleziona l'opzione “Suono di avvio“

Da questo menu avrete accesso ai numerosi file audio che la MIUI contiene fra cui scegliere per la suoneria d'avvio dello smartphone. Qua potete anche disattivare il suono, scegliendo l'opzione “Non impostare suoneria“. Ma se preferiste qualcosa di più originale, cliccate in basso sull'icona + per accedere al menu avanzato. Da qui potrete sfruttare l'app Registratore, Gestore File e Musica per scegliere fra le tracce audio che avete nella memoria del vostro smartphone.

