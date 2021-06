MIUI 12.5: Xiaomi migliora l’app Sicurezza | Download

Se c'è un aspetto che è stato affinato da Xiaomi con l'aggiornamento alla MIUI 12.5, questo è quello relativo a privacy e sicurezza. L'ultima versione del firmware ha accolto l'introduzione di varie features, per esempio il camuffamento del GPS per occultare la posizione esatta dello smartphone. Una funzione così utile da spingere la stessa Google ad implementarla anche all'interno di Android 12. Ma non solo: potremmo parlare anche della dashboard che permette di monitorare tutti i permessi concessi alle app installate sullo smartphone.

Xiaomi ristruttura l'app Sicurezza con l'aggiornamento alla MIUI 12.5

Esplorando la MIUI, che sia in versione 12.5 o 12, si possono trovare diverse funzionalità di questo tipo, per esempio Trova il Mio Dispositivo per aiutarvi a ritrovare lo smartphone perso. Ma potrei citarvi anche la modalità Emergenza per darvi supporto in caso di situazioni pericolose, così molte altre opzioni. Proprio perché sono numerose e diverse le funzionalità, Xiaomi ha ben pensato di raggrupparle in maniera più ordinata con la nuova versione dell'app Sicurezza.

Oltre a presentare una diversa grafica nell'interfaccia utente, aprendo all'app Sicurezza dalle Impostazioni si ha accesso alle varie modalità presenti al suo interno. Schermata di blocco, Trova il Mio Dispositivo, modalità Emergenza, allerta terremoti, protezione pagamenti, scansione virus, risoluzione problemi, false stazioni radio, lista nera, tastiera privata ed altro ancora.

Tutto questo viene implementato con la versione 5.1.7-210611.0.1 dell'app Sicurezza, rilasciata con l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Beta, versione 21.6.15. Potete installare il file APK, ma non vi garantiamo che funzioni correttamente sulle build occidentali della MIUI.

Scarica Sicurezza 5.1.7-210611.0.1.apk

