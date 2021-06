Xiaomi Mijia DC Fan E è il nuovo ventilatore smart super accessibile

Dopo aver parlato di mini ventilatori e stick anti-zanzare, torniamo nuovamente sui prodotti di YouPin perfetti per l'estate, questa volta con una soluzione nuova di zecca. Xiaomi Mijia DC Fan E è il nuovo ventilatore smart del brand cinese, fresco di lancio sulla piattaforma di crowdfunding ad un prezzo conveniente.

Xiaomi Mijia DC Fan E: tutto sul nuovo ventilatore smart economico

Ovviamente il perfetto stile di Xiaomi viene rispettato anche con questo prodotto: il ventilatore smart presenta un look minimale ed una colorazione bianca, similmente ad altri ventilatori della casa cinese. Xiaomi Mijia DC Fan E misura 950 x 330 x 320 mm ed è dotato di una ventola che può essere orientata anche in verticale, con un angolo di 90°: in questo modo è possibile ottenere una distribuzione dell'aria più uniforme all'interno della stanza.







Il dispositivo è equipaggiato con un motore da 15W ed integra un modulo composto da 7 pale, in grado di offrire un flusso d'aria di 22.3 m3 al minuto. Inoltre il livello di rumorosità è di appena 29.8 dB. In termini di funzioni smart, è possibile collegare il prodotto al proprio smartphone tramite Xiaomi Home, in modo da beneficiare dei controlli da remoto.

Il prezzo del nuovo ventilatore smart Xiaomi Mijia DC Fan E è super abbordabile: si parla di circa 29€ al cambio (229 yuan su YouPin) e speriamo di vederlo presto in uno degli store per noi occidentali, magari ad una cifra altrettanto interessante.

