La linea smart home Xiaomi Mijia è vastissima e comprende anche prodotti come i condizionatori d'aria. Ma non è raro trovare ancora un condizionatore tradizionale nelle case ed un hub per renderli intelligenti come lo Xiaomi Mijia Air Conditioning Companion Pro, che arriva sul mercato ad un prezzo molto competitivo.

Xiaomi Mijia Air Conditioning Companion Pro: ecco come l'hub rende smart il condizionatore

Ma cosa fa esattamente questo hub di Xiaomi? Il Mijia Air Pro si sostituisce a controller per il condizionatore tradizionale sia per le sue funzionalità, come accensione e spegnimento, ma anche per la regolazione della temperatura. Infatti, grazie al controllo vocale con XiaoAI, ma anche per regolare il tutto durante le ore notturne e fornire statistiche del consumo energetico da parte dello stesso, possiamo rendere un elettrodomestico quasi superato un alleato per la calura estiva.

Inoltre, è dotato di infrarossi, una presa 10A ampliata e gateway Bluetooth integrato, oltre ad altre funzioni interessanti e utili. L'Air Conditioning Companion Pro di Xiaomi Mijia non pensa però solo ai condizionatori, ma può ampliare le sue funzioni a diversi elettrodomestici come proiettori, TV e ventilatori proprio grazie al controller ad infrarossi. Infine, non ci saranno problemi (o quasi) di prese internazionali in quanto c'è anche un attacco europeo. Il tutto ovviamente va gestito tramite l'applicazione Mi Home.

Il nuovo hub Xiaomi Mijia Air Conditioning Companion Pro è attualmente disponibile solamente in Cina ad un prezzo di circa 17€ (129 yuan), ma non preoccupatevi: è facile che questo tipo di prodotto arrivi anche da noi tramite AliExpress, che spesso e volentieri importa soluzioni smart home così compatte.

