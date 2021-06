Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ scende ad un prezzo assurdo con i saldi di AliExpress

Come ben sappiamo dal 21 giugno partiranno i saldi di AliExpress, con tantissime offerte dedicate ad una miriade di prodotti tech e non solo. Tra questi non mancherà il robot aspirapolvere più apprezzato del momento: stiamo parlando di Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+, soluzione in grado di spazzare e lavare i pavimenti, ora disponibile ad un prezzo da non sottovalutare (con tanto di spedizione dai magazzini europei).

Saldi AliExpress: c'è anche Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+

Ovviamente il robottino aspirapolvere è disponibile nella sua incarnazione Global. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ è un dispositivo elegante e minimale, nel perfetto stile del brand cinese. La grande novità è l'utilizzo di una doppia fotocamera che comprende un sensore ToF: si tratta di un modulo che abbiamo imparato a conoscere dagli smartphone, in grado di mappare con precisione grazie alle sue capacità di riconoscimento 3D. Il resto delle caratteristiche comprende una potenza di aspirazione di 3.000 PA, una capiente batteria da 5.200 mAh (fino a 180 minuti di autonomia) e un contenitore per la polvere da 550 ml, mentre quello per l'acqua arriva fino a 250 ml. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del robottino aspirapolvere!

Grazie ai saldi di AliExpress, dalla mezzanotte del 21 giugno Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ scende a soli 282€ con spedizione gratis dall'Europa: il prezzo scenderà ancora grazie al codice sconto dedicato del valore di 13$ (lo trovate in basso) e al Coupon Venditore (riscattabile tramite l'apposito pulsante “Ottieni Coupon” posizionato sotto il prezzo, nella pagina del prodotto). Qui sotto trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

