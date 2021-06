Si parla già di Xiaomi Mi Pad 6: il suo punto di forza sarà la fotocamera

Stiamo ancora aspettando il lancio del chiacchieratissimo Mi Pad 5 ma c'è già chi si porta avanti: un noto leaker cinese ha pensato bene di mettere un po' di pepe sul futuro dei tablet della casa di Lei Jun e ha fatto un primo riferimento addirittura alla prossima generazione. Insomma, si parla già di un possibile Xiaomi Mi Pad 6!

Xiaomi Mi Pad 6 è già nell'aria… troppo presto?

Come spesso accade, la nuova indiscrezione arriva da Digital Chat Station, insider particolarmente attivo quando si parla del panorama tech cinese. Stando alle parole dell'insider, Xiaomi avrebbe già cominciato i lavori sulla prossima generazione di tablet, presumibilmente la serie Xiaomi Mi Pad 6. Non svela nulla in merito a design e specifiche, ma rivela una piccola curiosità: la casa cinese avrebbe intenzione di puntare forte sulla comparto fotografico.

Purtroppo l'insider non offre un'anteprima di quello che potrebbe essere la fotocamera del futuro e presunto Xiaomi Mi Pad 6. Di recente sono arrivate indiscrezioni in merito all'utilizzo di un sensore da 200 MP su uno dei prossimi flagship del brand, ma ovviamente ci pare un po' troppo ipotizzare un modulo di questo tipo per un tablet. Più che altro i rumor intorno ai nuovi sensori mettono in evidenza il fatto che Xiaomi stia puntando sempre di più sulla fotocamera dei suoi dispositivi. Basti pensare all'ultimo Mi 11 Ultra, il Camera Phone definitivo (almeno per il momento) secondo DxOMark.

Comunque non appena ci sarà qualche novità in merito al Mi Pad 6 aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo, se preferite resta con i piedi saldi al pavimento, qui trovate tutte le indiscrezioni dedicate a Mi Pad 5: manca ancora una conferma ufficiale da parte di Xiaomi, ma almeno si vocifera che il lancio sia decisamente vicino.

